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Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı kararı ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira olarak ödenen ek tazminat 190 liraya çıkarıldı.

04.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:59

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararla güvenlik korucularına aylık olarak ödenen ek tazminat tutarlarına zam yapıldı.

AYLIK 135 LİRA ÖDENİYORDU

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve 'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödeniyordu. Söz konusu kararla güvenlik korucularının ek tazminat miktarı arttırıldı.

HER AY 190 LİRA ÖDENECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre koruculara her ay 190 lirayaek tazminat ödenecek. Karar, 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ve İçişleri Bakanlığınca yürütülecek. Türkiye'de 50 binden fazla korucu bulunuyor.


Haber Videosu

: Güvenlik korucularına tanınan ek tazminat tutarları 190 liraya yükseltildi
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