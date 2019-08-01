Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|7,60
|7,32
|3,83
|Tekfen Holding
|24,36
|23,62
|3,13
|Coca Cola İçecek
|34,30
|33,26
|3,13
|Park Elek.Madencilik
|3,02
|2,93
|3,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,34
|2,94
|Çelebi
|92,75
|90,60
|2,37
|Polisan Holding
|2,34
|2,29
|2,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,25
|4,16
|2,16
|Gübre Fabrik.
|3,57
|3,50
|2,00
|MLP Sağlık
|12,22
|12,00
|1,83
|TAV Havalimanları
|25,54
|25,10
|1,75
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|1,22
|1,64
|Parsan
|16,21
|15,95
|1,63
|Alarko GMYO
|41,74
|41,10
|1,56
|Şok Marketler
|10,27
|10,12
|1,48
|Soda Sanayii
|6,20
|6,11
|1,47
|Aselsan
|19,22
|18,95
|1,42
|Özderici GMYO
|0,79
|0,78
|1,28
|Pegasus
|48,12
|47,52
|1,26
|GSD Holding
|0,86
|0,85
|1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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