Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 7,60 7,32 3,83 Tekfen Holding 24,36 23,62 3,13 Coca Cola İçecek 34,30 33,26 3,13 Park Elek.Madencilik 3,02 2,93 3,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,34 2,94 Çelebi 92,75 90,60 2,37 Polisan Holding 2,34 2,29 2,18 Tümosan Motor ve Traktör 4,25 4,16 2,16 Gübre Fabrik. 3,57 3,50 2,00 MLP Sağlık 12,22 12,00 1,83 TAV Havalimanları 25,54 25,10 1,75 Emlak Konut GMYO 1,24 1,22 1,64 Parsan 16,21 15,95 1,63 Alarko GMYO 41,74 41,10 1,56 Şok Marketler 10,27 10,12 1,48 Soda Sanayii 6,20 6,11 1,47 Aselsan 19,22 18,95 1,42 Özderici GMYO 0,79 0,78 1,28 Pegasus 48,12 47,52 1,26 GSD Holding 0,86 0,85 1,18

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)