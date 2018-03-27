Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 14,66 15,85 -7,51 Deva Holding 4,66 4,87 -4,31 Doğan Holding 1,34 1,40 -4,29 Aksa 16,86 17,39 -3,05 Karsan Otomotiv 2,40 2,46 -2,44 Otokar 116,10 118,00 -1,61 Ege Endüstri 394,50 399,20 -1,18 GSD Holding 0,96 0,97 -1,03 Doğuş Otomotiv 8,20 8,28 -0,97 Hürriyet Gzt. 1,53 1,54 -0,65 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,88 19,00 -0,63 Aksa Enerji 4,54 4,56 -0,44 Galatasaray Sportif 2,38 2,39 -0,42 Vestel 12,18 12,23 -0,41 Netaş Telekom. 15,00 15,06 -0,40 Bizim Mağazaları 8,07 8,10 -0,37 Yataş 36,88 37,00 -0,32 Arçelik 18,20 18,22 -0,11 Migros Ticaret 23,92 23,94 -0,08 Anadolu Efes 26,58 26,60 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)