Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|14,66
|15,85
|-7,51
|Deva Holding
|4,66
|4,87
|-4,31
|Doğan Holding
|1,34
|1,40
|-4,29
|Aksa
|16,86
|17,39
|-3,05
|Karsan Otomotiv
|2,40
|2,46
|-2,44
|Otokar
|116,10
|118,00
|-1,61
|Ege Endüstri
|394,50
|399,20
|-1,18
|GSD Holding
|0,96
|0,97
|-1,03
|Doğuş Otomotiv
|8,20
|8,28
|-0,97
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|1,54
|-0,65
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,88
|19,00
|-0,63
|Aksa Enerji
|4,54
|4,56
|-0,44
|Galatasaray Sportif
|2,38
|2,39
|-0,42
|Vestel
|12,18
|12,23
|-0,41
|Netaş Telekom.
|15,00
|15,06
|-0,40
|Bizim Mağazaları
|8,07
|8,10
|-0,37
|Yataş
|36,88
|37,00
|-0,32
|Arçelik
|18,20
|18,22
|-0,11
|Migros Ticaret
|23,92
|23,94
|-0,08
|Anadolu Efes
|26,58
|26,60
|-0,08