Günlüğü 200 Lira! Yazlıklarda Talep Patlaması Yaşanıyor

Türkiye'de artan yabancı turist talebinin ardından otelcilerin hem kapasiteyi daraltması hem de fiyatları artırması yerli turisti ikincil konut olarak adlandırılan yazlıklara yöneltti. Günlük ortalama 200 liradan başlayan, denize olan mesafesi, konumu, büyüklüğü, havuzu vs gibi ilave imkanlarıyla 8 bin liraya kadar çıkan yazlıklar talep patlaması yaşıyor. Ağırlıklı olarak Ege ve Marmara bölgesinde bulunan yazlıkların 1 Haziran'da başlayıp Eylül sonuna kadar dolu olacağı vurgulanıyor.

Bu dönemde ortalama 5 milyon yerli turistin yazlıklarda tatil yapacağını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Ev Turizmi Komitesi Başkanı Mücella Tarhan, aile, eş, dost ve akraba evlerinde konaklama ile birlikte bu sayının 10 milyonu bulacağını söyledi. Tarhan, son yıllarda 10-15 günlük kiralamaların daha çok arttığını belirtti. "Artık aile yapısı değişmeye başladı. Eşler genellikle çalışıyor ve en uzun tatil süreleri 15 gün" diyen Tarhan, bu yıl ekstra bir talep oluştuğunu vurguladı. Bu talebin artan otel fiyatlarından kaynaklanabileceğini aktaran Tarhan, "Özellikle çocuklu aileler son dönemde yazlık kiralamayı bütçesine daha uygun olduğu için tercih ediyor" diye konuştu.

1 MİLYON YABANCI İKİNCİL KONUTTA

Türkiye'de ikincil konutların kayıt altında olmadığını anlatan Tarhan, bununla ilgili TÜRSAB'ın bir yasa çalışması olduğunu kaydetti. Tarhan, yaklaşık 1 milyon yabancı turistin ikincil konutlarda tatil yaptığını aktardı.

YERLİ 3 BİN TL, YABANCI 750 EURO HARCIYOR

Yazlıklarda tatil yapan turistlerin bölge esnafına da ciddi katkı sağladığını anlatan Tarhan, "Turist markete, manava, kasaba gidiyor. Mutlaka 1-2 akşam dışarıda yemek yiyor. Ciddi bir ekonomik hacim oluşturuyor" dedi. Bu konutlarda tatil yapan yabancı turistin 10 günde minimum 750 euro harcadığını aktaran Tarhan, yerlinin ise ortalama 3 bin lira harcama yaptığını anlattı.

YATIRIM 6 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR

Önümüzdekı yıllarda artan turist sayısına paralel yazlıklara da talebin artacağını belirten Tarhan, "Bu durum yatırımcının yönünü ikincil konutlara çevirmeye başladı. Eğer konut doğru bir lokasyondaysa ortalama 5-6 yılda yatırım kendini amorti ediyor" dedi. (Sabah)