Ahmet Nur Çebi aracı, güne damga vurdu!

20.10.2019 12:05

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurula katılım beklenenin üzerinde oldu. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın başkanlık için mücadele ettiği genel kurula, siyah-beyazlı kulübün genel kurul üyeleri yoğun katılım gösterdi. Beşiktaşlı eski sporcuların yanı sıra, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim, başkanlık seçimi için genel kurulda oy kullandı.

"BEŞİKTAŞIMA NUR GELİYOR ARTIK"

Seçim heyecanı sürerken başkan adayı Ahmet Nur Çebi'yi destekleyen bir kongre üyesinin arabası dikkatlerden kaçmadı. Oy kullanmaya geldiği arabada başkan adayının ismi ve yönetim kurulu listesinde yer alan kişilerin isimleri yer alıyor. Ayrıca aracın arkasında 'Beşiktaşıma nur geliyor artık. Güneşler açar, şampiyonluklar yağar. Beşiktaş için Ahmet Nur Çebi'yi seçin' notu yazılı.