Gündemi karıştıran iddia: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı

18.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken gerginliği polis sona erdirdi. Yaşanan tartışma sonrası Gökhan Çıra ve geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Selin Ciğerci Twitter'da trend oldu.

POLİS KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselmiş oldu. Maçın bitiminin ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi. İddiaya göre Muslera, 2-0 biten ilk maçın ardından Türk Telekom Hatırası yazısıyla fotoğraf paylaşan Gökhan Çıra'nın yanına giderek "Ne oldu, ne oldu konuşsana" dedi. Bu söz sonrası iki isim yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. İki takım futbolcularının da kavgaya dahil olması sonrası ortalık karıştı. Polisin saha içine girmesinin ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti.

GÖKHAN VE SELİN ASKERLİK ARKADAŞI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Yaşanan tartışma sonrası Twitter'da trend oldu Gökhan Çıra ve yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu olan eşi Selin Ciğerci hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kısa sürede Twitter'da trend olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın asker arkadaşı olduğu iddia edildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise ilginç durum hakkındaki düşüncüleri Twitter hesaplarından paylaştı. Atılan tweetlerin ardından arama motoru Google'a Selin Ciğerci yazıldığında ilk olarak askerlik kelimesi çıktı.

İşte Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında yapılan bazı yorumlar:

"EŞİMLE BANA GELENE BEN DAHA ÇOK GELİRİM"

Eşiyle Twitter'da gündem olan Gökhan Çıra, yayınladığı videosunda şu sözlerle sitem etti: "Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim'i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun."

ASKERLİK SORUSUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene şehit olan iki askerimizin fotoğrafını paylaşarak "Allah'ım ailesine sabır ver ateş düştüğü yeri yakar" diyerek paylaşım yapmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Ciğerci'ye "Sen askere mi gittin" diyerek tepki göstermiş ve Ciğerci de "Ah ahh kör cahil vatandaşım buradan konuşursam özür dilersin. Şimdi sus git başka yerde mikserlik yap. Küçük bir rahmet diledin mi haberi duyunca" cevabını vermişti.