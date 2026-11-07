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Ali Hızar Avrupa'daki Kayseri derneklerine AKİB çatısında birleşme çağrısı yaptı

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Ali Hızar Avrupa'daki Kayseri derneklerine AKİB çatısında birleşme çağrısı yaptı
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Ali Hızar, Avrupa'daki Kayseri dernekleri ve STK'larına AKİB çatısı altında birleşme çağrısı yaptı. Açıklamada, ticari, sosyal ve kurumsal temsilin tek merkezde birleştirilmesi, somut projelerle gençlik, eğitim ve kadın istihdamının da kapsanması hedeflendi.

Ali Hızar tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’daki Kayserililerin ticari, sosyal ve kurumsal temsilinin tek merkezde birleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Sivil toplum çalışmalarının tabela düzeyinde kalmaması, somut projeler ve hizmetler üzerinden yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Çağrıda, derneklerin ayrışmak yerine güçlerini birleştirmesi, ortak sorunların birlikte dile getirilmesi ve ticari birikimlerin ortak platformlarda değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca organizasyonun sadece ticaretle sınırlı kalmayıp; gençlik, eğitim, kadın istihdamı ve sosyal sorumluluk projelerini de kapsayacak bir yapıda sürdürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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