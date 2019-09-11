Gündem olan dava sonrası Berkay'dan Arda Turan'a zehir zemberek sözler

11.09.2019 14:48

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgaya ilişkin görülen dava karara bağlandı. Arda Turan, 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'korku, panik, kaygı veya paniğe neden olacak şekilde silahla ateş etmek' suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ardından Instagram'dan video paylaşan Berkay, "Davamın arkasındayım" dedi.

2 HAPİS CEZASI ALDI

Arda Turan- Berkay Şahin davasında mahkemeye kararını verdi. Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat ederken korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Mahkeme sonrası açıklama yapan Arda Turan, "Çok mutluyum ben böyle bir işin içinde olmadım. Bunun içinde her türlü riski göze aldım. Hapis cezası almak uğruna davamdan asla vazgeçmedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en yüksek tazminat davasını da açacağım." dedi.

"BEN BÖYLE ÜLKE İSTEMİYORUM"

Instagram hesabından bir video yayınlayan Berkay Şahin ise Arda Turan'a şu sözlerle sitem etti:

"Bugün yargılanan şahıs, beraat etmedi. 2 yıl 8 ay ceza aldı. Kasten adam yaralama, ruhsatsız silah taşıma, ateş etmek gibi birçok suçtan ceza aldı. Yani beraat etmedi. 2 yıl 8 ayı şöyle uygun gördü hükmün gereği açıklandı; yani 5 yıl içinde bir suç işlerse, geçmişte aldığı suçlarla o günkü suçu toplanacak ve onun cezasını yatacak. Ama ben davamın arkasındayım. Bir üst mahkemeye başvuracağım, hakkımı arayacağım. Çünkü ben hakkımı aramazsan yarın öbür gün hastane basanlar hala olacak. Ruhsatsız silah taşıyanlar hala olacak. Milletin yanında karısı kızı varken arkadan saldırıp kahpece burnunu kıranlar hala olacak. Ben böyle bir ülke istemiyorum."

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbolcu Arda Turan, aralarında Burak Yılmaz'ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan'daki bir yere eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekana şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin'in yanına giderek "Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım" dedi.

Bu sözleri duyan Berkay, Turan'a "Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız" diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay'a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan'ın da Berkay'ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan "Eşin olduğunu bilmiyordum" diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Çıkan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Arda Turan, kavga sonrası belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitti ve orada çıkan boğuşmada Turan'ın silahı ateş aldı. Kavga sonrası mahkemelik olan Arda Turan ve Berkay arasında 30 Ocak tarihinde gerçekleşen ilk dava 11 Eylül tarihine ertelenmişti.