Zafer Partisi'nden Konut Projesine Sert Eleştiri

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "81 ilde 500 bin konut" inşasına ilişkin "Yüzyılın Konut Projesi"ni değerlendirirken, "Ekonomik kalkınma ve ilerleme, beton ve rant ekonomisinden değil, üretimden geçer. Bugün sosyal konut diyerek millete umut satan iktidar, aslında betonla makyajlanmış bir ekonomik çöküşü gizlemeye çalışıyor. Beton ekonominiz batsın, çünkü biz üretim ekonomisini kuracağız" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Aslan, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "81 ilde 500 bin sosyal konut yapılmasını öngören proje ile ekonominin hareketleneceği, yeni istihdam alanlarının oluşacağını söylediğini" anımsattı.

Aslan, şunları kaydetti:

"AKP eliyle yıllar içinde tarımı ve yerli üretimin kökünü kazıdılar. Yerine getirdikleri beton ekonomisi ile Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi konumuna taşıdılar. Ekonomik büyüme yalnızca bina dikmekle mi sağlanır? Vatandaş yıllardır geçmediği köprünün parasını ödüyor. Binmediği uçağın havalandığı havalimanının parasını ödüyor. Beton ekonominiz batsın.

Türkiye'de yıllar önce gerçek evler vardı. Herkes 3 artı 1 dairelerde rahatça yaşar, emekli ikramiyesiyle ev sahibi olurdu. AKP, Türk milletinin altından bu refah zeminini elleriyle çekip aldı. Şimdi de 1 artı 1, 2 artı 1 kutu gibi evleri 3 çocuklu ailelere 'refah' ve 'müjde' olarak satmaya çalışıyor. Sizin refah anlayışınız vatandaşı 1 artı 1 dairelere mahkum etmekten mi geçiyor? Sosyal devlet anlayışınız bu mu? Sosyal konut anlayışınız bu mu?

"Ekonomik kalkınma ve ilerleme, beton ve rant ekonomisinden değil, üretimden geçer"

Ekonomik kalkınma ve ilerleme, beton ve rant ekonomisinden değil, üretimden geçer. İnsana yaraşır, sosyal adaleti sağlayan konut projelerini hayata geçirecek irade, Zafer Partisi'ndedir. Bugün sosyal konut diyerek millete umut satan iktidar, aslında betonla makyajlanmış bir ekonomik çöküşü gizlemeye çalışıyor. Üretimi, bilimi, teknolojiyi, tarımı ve hayvancılığı bitiren bir anlayış, birkaç temel atma töreniyle kalkınmadan söz edemez. Halkımızın refahını gerçekten yükseltmek isteyen bir yönetim, topraklarımızı betona değil, üretime, tarıma, sanayiye, istihdama açar. Bu milletin emeğini müteahhitlerin kasalarına değil, çocuklarının geleceğine yatırır. Toprağını kaybeden köylü, borca batırılan esnaf, düşük ücretle yaşam mücadelesi veren işçi, hangi konuta girecek? İşte bu sebeplerden dolayı biz sosyal konut değil, sosyal adalet istiyoruz.

Bir ülkede üretim yoksa, plan yoksa, liyakat yoksa dikilen her bina, ekonominin mezar taşıdır. AKP iktidarı beton ve rantla ördüğü bu sistemle ülkeyi nefessiz bıraktı. Refah dediğimiz olgu çimento torbasında değil; fabrika bacasında, tarlada, laboratuvarda, üniversitede, yani üretim alanlarında filizlenir.

Biz Zafer Partisi olarak diyoruz ki; milli ekonomi betonla değil, üretimle inşa edilir. Türk sanayisini, tarımını, bilimini ayağa kaldırmadan hiçbir sosyal proje gerçek sosyal fayda sağlamaz. Herkes için adil yaşam, gençler için iş, kadınlar için güvenli gelecek, yaşlılar için huzur istiyoruz. Rant düzenine değil, üretim düzenine geçeceğiz. Beton ekonominiz batsın, çünkü biz üretim ekonomisini kuracağız."