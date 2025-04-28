İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
Putin geçici ateşkes ilan etti

Putin'den Ukrayna'da 3 günlük ateşkes! Özel bir sebebi var

Zabıta Ekipleri Bulunan Parayı Sahiplerine Teslim Etti

Zabıta Ekipleri Bulunan Parayı Sahiplerine Teslim Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesindeki zabıta ekipleri, pazarda buldukları 29 bin 400 lirayı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Para sahibi Hacı Ahmet Aydın, bu duyarlı davranış için zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekipleri bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Pazartesi pazarında devriye görevi ve denetleme görevi yapan zabıta personeli, yerde bulduğu 29 bin 400 lirayı tutanak altına alarak sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve çevredeki güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda paranın sahibi kısa sürede tespit edildi.

Zabıta ekipleri, paranın sahibi Hacı Ahmet Aydın'a ulaşarak kaybettiği parayı teslim etti.

Aydın, duyarlı davranışlarından ötürü zabıta ekiplerine teşekkür ederek, "Böyle bir zamanda böyle bir iyilikle karşılaşmak çok değerli. Emeği geçen herkese minnettarım." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.