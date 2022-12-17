Yunanistan'ın 2023 bütçesi onaylandı! Savunmaya ayrılan ödenekte milyonlarca euroluk düşüş

Yunanistan'ın 2023 bütçesi iktidar partisinin oylarıyla kabul edildi. 2020'de 3,35 milyar euro, 2021'de 5,44 milyar euro ve 2022'de 6,39 milyar euro olan Savunma Bakanlığı bütçesi 2023'te 5,65 milyar euroya geriledi. Böylece Yunanistan savunma bütçesini 700 milyon eurodan fazla azaltmış oldu.