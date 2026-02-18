Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılıkta 5 tutuklama
Yalova'da yüksek kazançlı yatırım vaadi ile vatandaşları 3 milyon 857 bin lira dolandıran 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin, dolandırılan parayı kripto cüzdan hesaplarına aktardığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle iletişime geçilen vatandaşların dolandırıldığı iddiasıyla harekete geçti. Mağdurlar tarafından yatırılan 3 milyon 857 bin liranın paravan şirketler üzerinden kripto cüzdan hesaplarına aktardıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için İzmir, Edirne, Manisa, Kocaeli, Adana, Mardin ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, aranan 1 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.