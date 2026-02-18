Haberler

Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılıkta 5 tutuklama

Yalova'da yüksek kazançlı yatırım vaadi ile vatandaşları 3 milyon 857 bin lira dolandıran 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin, dolandırılan parayı kripto cüzdan hesaplarına aktardığı belirlendi.

YALOVA'da yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları 3 milyon 857 bin lira dolandıran 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle iletişime geçilen vatandaşların dolandırıldığı iddiasıyla harekete geçti. Mağdurlar tarafından yatırılan 3 milyon 857 bin liranın paravan şirketler üzerinden kripto cüzdan hesaplarına aktardıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için İzmir, Edirne, Manisa, Kocaeli, Adana, Mardin ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, aranan 1 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
