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Yüksek elektrik faturalarına itiraz hakkı gündemde

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, vatandaşları yüksek gelen elektrik faturalarına itiraz etmeye çağırdı. Yavuzyılmaz, Elektrik Mühendisleri Odası'nın hazırladığı dilekçe örneği ile hukuki süreç başlatmanın mümkün olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, vatandaşın yüksek gelen elektrik faturalarına Elektrik Mühendisleri Odası'nın hazırladığı dilekçe örneğiyle itiraz edebileceğini belirterek, vatandaşın bu hakkını kullanmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşların yüksek gelen elektrik faturalarına dilekçe ile itiraz edebileceğini belirtti. Yavuzyılmaz örnek itiraz dilekçesini paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Tüm vatandaşlarımıza uyarı! Yüksek gelen elektrik faturalarına itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Peki nasıl? Bilindiği üzere 1 Şubat 2025 itibariyle; Aylık elektrik tüketimi 1.049 lira ve üzerinde olan konut abonelerinin faturaları %96 zamlandı. 1049 lira olan bir fatura 2057 liraya çıktı. Bu zamdan apartman ve site aidatları da (ortak alanlarda kullanılan elektrik tüketimi nedeniyle) etkileniyor! İlerleyen aylarda daha düşük elektrik tüketimlerine de zam gelmesi bekleniyor.

"HAKSIZ BEDELLER İADE EDİLEBİLİR"

Elektrik Mühendisleri Odası, bu haksız bedellerin iadesine ilişkin örnek bir itiraz dilekçesi hazırladı. Ekte paylaştığım dilekçe örneği ve yüksek gelen elektrik faturalarınızla birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yolla haksız tahsil edilen fatura tutarlarının iadesini talep edebilirsiniz. Hakkımızı arayalım, itiraz hakkımızı kullanalım! Kaynak: https://emo.org.tr/genel/bizden_detay.php'kod=147764

Yüksek elektrik faturalarına itiraz hakkı gündemde
Kaynak: ANKA / Güncel
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