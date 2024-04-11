Yeniden Refah Partisi İsrail'e Ticaret Kısıtlaması Kararını Değerlendirdi

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: BERKİN GÜLSOY

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e karşı 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirme kararına ilişkin yaptığı açıklamada "Biz Yeniden Refah Partisi olarak 'Gidin orayı bombalayın' demiyoruz, 'Hiç olmazsa ticaretimizi askıya alalım' diyoruz. Bu kısıtlamayı uygun görmekle birlikte çok az buluyoruz. Az bir tepki olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e aralarında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsayan ihracat kısıtlaması getirildiğini açıklamıştı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, Ticaret Bakanlığı'nın bu kararına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu.

Mehmet Fatih Uğurlu şunları kaydetti:

"Bu kısıtlamanın yerinde olduğunu kabul ediyoruz fakat az diyoruz çünkü birçok malın ticareti yine devam ediyor. Bu ticareti yapan firmalar bu işlerden kar etmesinler. Bizim devletimiz bu ticareti tamamen yasaklarsa daha çok memnun oluruz. Bu ticaretten yapılan, elde edilen karlar oradaki zavallı bebeklerin, kadınların ölümüne sebep olan işlerde kullanılıyor. Her ne suretle olursa olsun bu ticaretin tamamen kesilmesi lazım. Bu ticaretin kesilmesi minumum bir tepkidir. Biz Yeniden Refah Partisi olarak 'Gidin orayı bombalayın' demiyoruz. 'Hiç olmazsa ticaretimizi askıya alalım' diyoruz. Bu kısıtlamayı uygun görmekle birlikte çok az buluyoruz. Az bir tepki olarak görüyoruz."