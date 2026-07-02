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Ağrı merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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Ağrı merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, ilan siteleri üzerinden yedek parça satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 17 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

Ağrı merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, ilan siteleri üzerinden yedek parça satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ilan siteleri üzerinden yedek parça satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, ayrıca banka hesap kartı temin ederek bu hesapları suçta kullandıkları belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 17 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

Ağrı merkezli İstanbul, Yalova, Malatya, Antalya, Gaziantep ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Y.Ç, A.S.A, M.L, V.A. ile Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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