Vietnam ile EFTA 14 yıllık müzakerenin ardından serbest ticaret anlaşması imzaladı

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Vietnam ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), 14 yıl süren müzakerelerin ardından serbest ticaret anlaşmasına imza attı.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı Le Manh Hung ile EFTA üyesi İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'dan temsilciler, başkent Hanoi'de düzenlenen imza törenine katıldı.

EFTA ile Vietnam arasında 14 yıl süren müzakerelerin ardından imzalanan serbest ticaret anlaşması, mal ve hizmet ticareti, yatırımlar, fikri mülkiyet, kamu alımları, rekabet ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanları kapsıyor.

Anlaşmanın Vietnam'ın ihracat ve ithalat pazarlarını çeşitlendirmesine, yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmasına ve küresel değer zincirlerine katılımını güçlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmayla ayrıca Avrupa ülkelerinden Vietnam'a yüksek nitelikli yatırımların, ileri teknolojilerin ve yönetim uzmanlığının çekilmesi hedefleniyor.

Vietnam ile EFTA üyesi ülkeler arasındaki ikili ticaret hacmi yıllık ortalama 2 milyar dolar civarında.

EFTA ülkelerine ağırlıklı olarak deniz ürünleri, ayakkabı, tekstil ve hazır giyim, makine, ekipman ve elektronik ürünler ihraç eden Vietnam, bu ülkelerden makine, sanayi ekipmanları, kimyasallar, ilaçlar ve üretim malzemeleri ithal ediyor.

2025 sonu itibarıyla İsviçre'nin Vietnam'da toplam kayıtlı sermayesi 2,4 milyar doları aşan 234 yatırım projesi, Norveç'in ise 201 milyon doların üzerinde değere sahip 62 yatırım projesi bulunuyor.

Vietnam ile EFTA arasında bugüne kadar 21 resmi müzakere turu düzenlendi. Taraflar, temmuzda yayımladıkları ortak açıklamayla serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA