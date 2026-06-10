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Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy-İğneada yol yapım çalışmasını yerinde inceleyerek projenin turizm, ulaşım ve ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy- İğneada yol yapım çalışmasını inceledi.

Vali Turan, Demirköy ilçesinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefliğini ziyaret ederek, devam eden çevre yolu projesi ve yol yapım çalışması hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yürütülen çalışmaların bölgenin turizm, ulaşım ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla devlet yatırımlarının kararlılıkla hayata geçirildiğini söyledi.

Turan, incelemelerinin ardından sahada görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Turan'a Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Karayolları 1. Bölge Müdürü Şenol Altıok, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Karayolları 15. Şube Şefi Yunus Emre Öcal, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ve İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem eşlik etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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