Edirne'de maden işçilerinin direnişi 6. gününde

Edirne Uzunköprü'de Özşen Madencilik'te çalışan işçiler, ödenmeyen ücretler ve haksız işten çıkarmalara karşı başlattıkları direnişin 6. gününde kitlesel yürüyüş yaptı. İşçiler, 21 arkadaşlarının işe iadesi, 3 aylık maaş ve 1 yıllık mesai ücretlerinin ödenmesini talep ediyor.

Edirne – Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik'te çalışan madencilerin, ödenmeyen ücretler ve haksız işten çıkarmalara karşı başlattıkları direniş 6. gününe girdi. Aylardır düzenli ödenmeyen ücretlere ve 1 yıldır ödenmeyen mesai ücretlerine karşı işten kaçınma haklarını kullanan işçiler, şirketin 21 işçiyi hukuksuz yere işten çıkarmasıyla eylemlerini büyütme kararı aldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası ile birlikte eyleme geçen işçiler kent meydanına yürüdü. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra kolluk kuvvetlerinin engellemesine maruz kalan işçiler, müzakerelerin sonuç vermesinin ardından tekrar harekete geçti. Yürüyüş sırasında Tezcanlar gıda fabrikası önünde mola veren maden işçileri gıda fabrikası işçilerinin dayanışmasıyla güç topladı.

Maden işçileri haklarını talep ediyor. 'Taleplerimiz net, irademize ve dayanışmaya güveniyoruz' diyerek kararlılıklarını dile getiren madenciler, direnişlerinin 6. gününde seslerini duyurabilmek için kitlesel bir şekilde Uzunköprü Atatürk Meydanı'na yürüyüşe geçti. İşçiler, eylemlerine talepleri karşılanana kadar devam edeceklerini belirterek tüm kamuoyunu dayanışmaya davet etti.

İşçilerin şirket yönetiminden ve yetkililerden talep ettikleri ana maddeler şunlar: Haksız yere işten atılan 21 arkadaşlarının derhal işe geri alınması; 3 aydır ödenmeyen maaşların eksiksiz yatırılması; 1 yıldır ödenmemiş tüm fazla mesai ücretlerinin ödenmesi; emekli olmuş ancak haklarını alamayan madencilere kıdem ve ihbar tazminatlarının derhal ödenmesi.

Direnişin ön saflarında yer alan ve haksız yere işten atıldığını belirten bir maden işçisi, 'Bir senedir mesai alacaklarımız var, onları alamadık. Şubattan beri maaş alacaklarımız var, onları da alamadığımız için işten kaçınma hakkımızı kullandık. İşten kaçınma hakkımızı kullandığımız için sebepsiz yere 21 arkadaş işten çıkarıldık. Ben evliyim, iki tane çocuğum var. 6 yaşındaki çocuğum artık bana maaşı soruyor. Biz burada emek mücadelesi veriyoruz, hakkımızı almaya geldik. Biz bu yola baş koyduk, dönmek yok, ölmek var dönmek yok' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
