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Uluslararası Markalardan Çin Yeni Yılı'na Özel Yılan Temalı Ürünler

Uluslararası Markalardan Çin Yeni Yılı'na Özel Yılan Temalı Ürünler
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Swarovski, Burberry Çocuk ve Adidas gibi markalar, 29 Ocak'ta başlayacak Çin Yeni Yılı için yılan temalı tasarımlar ile Çin kültürüne özgü unsurlar ekleyerek özel koleksiyonlar hazırlıyor. Hainan'daki gümrüksüz satış mağazalarında bu ürünlere yoğun talep var.

HAİKOU, 28 Ocak (Xinhua) -- Bu yıl 29 Ocak'ta başlayacak Çin Yeni Yılı'na (Yılan Yılı) özel olarak Swarovski, Burberry Çocuk ve Adidas gibi uluslararası markalar, müşterilerin ilgisini çekmek amacıyla ürünlerine yılan temalı tasarımlar ve Çin kültürüne ait unsurlar eklemek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki gümrüksüz satış mağazalarında Çin pazarı için özel olarak tasarlanan sınırlı sayıdaki giyim, mücevher ve çanta gibi ürünler özellikle Çinli tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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