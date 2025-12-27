Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün yalnızca bir anahtar teslim töreni yapmıyoruz. Bugün kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz." dedi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, Hatay'ın binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetleri buluşturan kimliğiyle ve kardeşliğin sembolü olan yapısıyla ülkenin birlik ve beraberliğinin en güzel şekilde yansıtıldığı bir şehir olduğunu belirtti.

Bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettiklerini ve kaldırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Kaldırdık çok şükür. Her kimin emeği varsa Rabbim ondan razı olsun. Elbette başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere... O hedef gösterdi, o irade koydu ortaya. Sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve bütün bakanlıklarımızla beraber biz de üzerimize düşeni bir seferberlik ruhuyla Hatay'da çalışmaları hayata geçirdik. Burada bugün yalnızca bir anahtar teslim töreni yapmıyoruz. Bugün kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz. Bugün yarım kalan hayatları yeniden devam ettiriyoruz. Geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz değerli kardeşlerim."

Uraloğlu, deprem bölgesindeki çalışmalara yorulmak bilmeden devam ettiklerini dile getirdi.

Hatay'ın ulaşım ve haberleşme altyapısında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Hatay'ımızda sadece Bakanlık olarak 87 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik." dedi.

Uraloğlu, Hatay'da 2002 yılında sadece 151 kilometre bölünmüş yol varken bugün tam 500 kilometre bölünmüş yol olduğunu kaydederek, "Biz, İskenderun-Hatay Otoyolu'na başladık, Amanos Tünelleri'ne de mart ayında temelini atarak başlıyoruz inşallah. Hatay'a ne lazımsa biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunu yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.