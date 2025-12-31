Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 2025'te 190 Milyar Liralık 44 Projeyi Tamamladık

Güncelleme:
Bakan Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılında ulaştırma ve altyapı alanlarında toplam 190 milyar TL tutarında 44 projeyi tamamladıklarını duyurdu. 2026 yılı için ise daha iddialı hedefler belirlendiğini ifade etti.

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni yıl mesajında 2025'te ulaştırma, altyapı, haberleşme ve lojistik alanlarında toplam yatırım tutarı 190 milyar lirayı bulan 44 projenin tamamlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yıl mesajını yayınladı. Uraloğlu, şu ifadeler kullandı:

"Birlikte büyük başarılara imza attığımız, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlenerek devam ettiği 2025 yılını geride bırakırken, 2026 yılını karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 yılında ulaştırmadan altyapıya, haberleşmeden lojistiğe uzanan sektörlerde toplam yatırım tutarı 190 milyar TL'yi bulan 44 projeyi tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk.

İnanıyorum ki; 2026 yılı, ulaştırma ve haberleşme alanlarında çok daha iddialı hedefler belirlediğimiz, yenilikçi adımların ön plana çıkacağı bir yıl olacak. 2026'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve başarı getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'den Çin kararı! Vize muafiyeti sağlandı
