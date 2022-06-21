Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmeğin 5 TL olacağı gerçek değil

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'un tamamında ekmeğin 5 TL yapılacağı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, sadece 3 ilçede tarife dışı uygulama olacağını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda basın toplantısı düzenledi. İstanbul'daki ekmek fiyatlarından bahseden Balcı, 3 ilçesinde tarife dışına çıkılarak 5 TL'den satıldığını, tüm kentte böyle olduğu açıklamalarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ekmek fiyatlarının ülke genelinde kilogramı 20 TL olarak uygulandığını belirten Balcı, "Ekmeğe yakın zamanda 5 TL fiyat uygulanacağı açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'da 39 ilçemiz vardır. Bunlardan 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 TL'den satılması, tüm İstanbul'da ekmeğin 5 TL'den satılacağı anlamını taşımamaktadır. Bu yasal olmayan uygulama ilgili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir, diye düşünüyorum. Kamuoyunda geçtiğimiz aylarda, şubat ayında ekmeğin 6 TL olacağı, 7 TL olacağı hatta 10 TL olacağı telaffuzları yapılmaktaydı. Gümrük Bakanlığı'mız, Tarım Bakanlığı'mız ve İçişleri Bakanlığı'mız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde ülke genelinde ekmek kilogram fiyatı 20 TL'den satılmaktadır. Yani ülkedeki azami ekmek kilogram fiyatı 20 TL'dir. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla haziran ayında unda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin desteklemesi olmasaydı bugün belki 5 TL'yi konuşmuyor olabilirdik. Yani un fiyatı 530 TL, 600 TL bandında seyretmeseydi ekmeğin satılması için 5 TL de yeterli olmayabilirdi" diye konuştu.