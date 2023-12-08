Turhal Atatürk Ortaokulu Öğrencileri İl Genelinde Birincilik Elde Etti
Tokat'ta okullar arası kros müsabakalarında birinci olan Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan'ı ziyaret etti. Taştan, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Tokat'ta okullar arası kros müsabakalarında il genelinde birincilik elde eden Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan'ı makamında ziyaret etti.
Taştan, elde ettikleri derecelerden dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Ziyarette, okul yöneticileri de hazır bulundu.