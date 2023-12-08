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Turhal Atatürk Ortaokulu Öğrencileri İl Genelinde Birincilik Elde Etti

8 Aralık 2023 15:15 Son Güncelleme: 15:16 Abone Ol

Tokat'ta okullar arası kros müsabakalarında birinci olan Turhal Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan'ı ziyaret etti. Taştan, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.