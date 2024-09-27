Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın son durumunu Tuncay Şanlı açıkladı

Eski milli futbolcu ve Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, uğradığı silahlı saldırı sonrası ayağından yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

"MORALİ BOZUK"

Şanlı, eski milli futbolcu Akın'ın tedavi gördüğü Ataşehir'deki özel hastaneye geldi. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şanlı, "Tabii ki morali bozuk, yarın herhalde bir ameliyata alacaklar. Ben sadece durumdan dolayı yanında olmak istedim. Kardeşim o benim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Çok ciddi bir şey yok. Yarın büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur" dedi.