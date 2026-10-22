TÜİK'in tüketici güven endeksi ekimde yüzde 7,7 gerileyerek 84,8'e indi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin ekim ayında yüzde 7,7 azalarak 84,8 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ekim 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,7 oranında azalıp 84,8 oldu. Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 9,3 azalarak 68,3, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 7,7 azalarak 86,4, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 9 azalışla 81,7, gelecek 12 aylık dönemde dayanaklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 5,6 azalarak 102,7 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı