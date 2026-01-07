Haberler

Of'ta ayak tenisi turnuvası başladı

Of'ta ayak tenisi turnuvası başladı
Güncelleme:
Of ilçesinde düzenlenen 2. ayak tenisi turnuvası, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel'in katılımıyla başladı. Demirel, sporu çeşitlendirme çabalarının devam ettiğini vurguladı ve herkesi turnuvayı izlemeye davet etti.

Trabzon'un Of ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen ayak tenisi turnuvası başladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, Of Kapalı Spor Salonu'ndaki açılışta, sporu çeşitlendirerek tabana yayma amacıyla turnuvalar düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Ayak tenisi turnuvasının da bu yıl ikincisini organize ettiklerini belirten Demirel, "Oflu hemşehrilerimizi bu heyecan ve eğlenceyi izlemeye davet ediyorum. Onları salonumuza bekliyoruz." dedi.

Demirel, katılan tüm takımlara başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
