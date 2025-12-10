Haberler

TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı açık artırmayla satacak

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, 25 Aralık'ta Türkiye genelinde 37 ilde toplam 252 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Peşin ya da vadeli alım seçenekleriyle alıcılar çeşitli arsalara sahip olabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 37 ildeki 252 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkaracak.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'daki taşınmazlar 25 Aralık'ta ihaleyle satışa sunulacak.

Açık artırmada taşınmazlar, talebe göre peşin ya da vadeli satılacak. Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir arsa ise açık artırma yöntemiyle kiralanacak.

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

Açık artırmalar, 25 Aralık Perşembe günü saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki ve internet üzerinden çevrim içi katılımla yapılacak.

Satışa ilişkin detaylara "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
