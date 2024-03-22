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Tokat'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenen koyun sütü üretimi

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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir üretici, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteğiyle (TKDK) aldığı 130 koyunla süt üretimi gerçekleştiriyor.

Koyun sütü üretim tesisi kurmak amacıyla yaklaşık 2 yıl önce TKDK'ye başvuran Bilal Zorlu, 1 milyon 250 bin lira destek almaya hak kazandı.

Tesisinde süt üretimi için yurt içinin yanı sıra Fransa'dan toplam 130 koyun alan Zorlu, günde 100 litre civarında süt elde ediyor.

Zorlu, elde ettiği sütün bir kısmını ilçedeki bir firmaya satıyor, bir kısmını da yoğurt yaparak talep edenlere veriyor.

Tesiste görevli veteriner hekim Işık Küpçü, AA muhabirine, tesislerindeki koyunların lagun ırkı olduğunu söyledi.

Bu ırkın sağım döneminde günde yaklaşık 3 litre süt verdiğini belirten Küpçü, "Burada sadece süt üretiyoruz. Şu anda sağımlar daha az, gebelik ve doğumlar olduğu için." ifadesini kullandı.

Koyunun bakımının zor olduğuna dikkati çeken Küpçü, şunları kaydetti:

"Koyunun sütü yağ oranı bakımından değerli. Bir koyundan 7-8 yıl süt alırsınız. İşletmemizde koyunlarımızın sayısı artacak, 500'e çıkmayı düşünüyoruz. Fransa'dan 200 koyun daha getirmeyi düşünüyoruz. Koyunlarımızın fiyatı 15 bin, koçların ise 40 ila 50 bin lira arasında. Koyun sütünün litresini 50 liradan satıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Niksar Tokat Ekonomi Güncel Haberler

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