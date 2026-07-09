Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Ekipler, zanlıların iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yaptıkları aramada 3 bin 260 dolu, 113 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 240 kilogram açık kıyılmış tütün ve paketler halinde 219 paket kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.