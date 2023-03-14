TOGG'un fiyatı vatandaşın kafasını karıştırdı: Başka bir araba alacaktım, arafta kaldım

Yerli otomobil TOGG'un "T10X" isimli SUV modelinin başlangıç fiyatı 953 bin TL, uzun menzilli modeli 1 milyon 215 bin TL olarak açıklandı. Zincirlikuyu'da bir AVM'de sergilenen TOGG modelini görmek için gelenler fiyatı değerlendirdi. Murat Karaca isimli bir vatandaş, "Malzeme kalitesi de iyi, yani bu fiyatına göre ben çok kaliteli buldum. hakikaten 1 milyon 500 bin civarı bir fiyat bekliyordum. Başka bir araba alacaktım, arafta kaldım." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG'un "T10X" ismi verilen C Segmenti SUV modelinin fiyatı açıklandı. Başlangıç fiyatı 953 bin lira olarak belirlenen aracın fiyatı; donanım, menzil ve opsiyonel ilaveler ile birlikte 1 milyon 215 bin TL arasında değişiyor.

AVM'DE TOGG YOĞUNLUĞU

Araç, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılarına sunulacak. Fiyatı şirket tarafından açıklanan "T10X" modeli Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'nin içindeki tanıtım standında da sergileniyor. İncelemeye gelenler SUV araç için belirlenen fiyatı değerlendirdi.

"BU FİYATINA GÖRE BEN ÇOK KALİTELİ BULDUM"

"T10X" modelini incelemek için iş yerinden geldiğini belirten Murat Karaca, "Fiyatını az önce öğrendim. Buraya da yakın bir yerde çalışıyordum hemen atlayıp gelip görelim dedik. Daha önce görmemiştik. Araba, çok güzel yani yakından görünce daha da güzel. Resimlerine de baktık ama yakından görünce çok güzel. Malzeme kalitesi de iyi, yani bu fiyatına göre ben çok kaliteli buldum. hakikaten 1 milyon 500 bin civarı bir fiyat bekliyordum. Başka bir araba alacaktım, arafta kaldım. Siparişler nasıl ne zaman teslim edilir ona da bakacağız" dedi.

"İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKECEKTİR"

Modeli inceleyenlerden Sinan Dirice ise, "Şu an özellikle Avrupalı rakiplerine göre fiyat anlamında gerçekten iyi görünüyor. Gördüğümüz zaman şaşırdık, bilmeseydik biz bunu Avrupalı bir araç zannederdik. Ülkeyi de, dış arenada da temsil edeceği için bizim için gerçekten iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Bu araç bu fiyatlarla çıkarsa, ikinci elde de motorin ve benzinli araç fiyatlarını aşağı çekecektir. Özellikle sıfır araç olarak da orta ve alt gelirli vatandaşın da satın alabileceği bir araç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ"

Standı gezenlerden Fahri Yaşar da "Milli arabamız olması her açıdan bizim de eskiden beri arzu ettiğimiz bir şey. Fiyatlar da fena değil. İnsanlık için de iyi atmosferimiz temiz kalır, yerli arabamızla dışarıya da döviz vermemiş oluruz. Çok hoşumuza gitti, gurur verici bir olay" şeklinde konuştu.