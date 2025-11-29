Haberler

TİP'ten Okullarda Ücretsiz Öğün İçin İmza Kampanyası

Güncelleme:
Türkiye İşçi Partisi, okullarda öğrencilere sağlıklı ve ücretsiz öğün yemeği verilmesi amacıyla imza kampanyası başlattı. Gerekli bütçenin yalnızca yüzde 1,5'inin ayrılması gerektiğini belirten parti, yurttaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), okullarda çocuklara sağlıklı ve ücretsiz bir öğün yemek verilmesi için gerekli kaynağın bütçenin yalnızca yüzde 1,5'i olduğunu belirterek, yurttaşlara başlattıkları imza kampanyasına katılım çağrısı yaptı.

Türkiye İşçi Partisi, okullarda öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesi için imza kampanyası başlattı. Parti, söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi için gereken finansmanın merkezi bütçenin sadece yüzde 1,5'iyle karşılanabileceğini belirtti.

Paylaşımlarında ekonomik krizin ve kaynak yetersizliğinin gerekçe gösterilemeyeceğini vurgulayan TİP, "Mesele kaynak değil, öncelik meselesi" ifadelerine yer verdi.

TİP, kampanyaya destek olmak isteyen yurttaşları imza vermeye ve imza toplayarak çalışmalara katılmaya davet etti. Parti, başvuru ve destek için "birogunyemek.tip.org.tr" adresini paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
