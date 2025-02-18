Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Restoranlarda Fiyat Denetimleri Yapıyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

Bakanlık ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelindeki restoran, lokanta ve kafe gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda başkentte bir restoranda denetim yapıldı.

Denetimde fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Bakanlık ekiplerince, fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığı ve tüketiciden hizmet bedeli alınıyorsa bunun menüde açıkça belirtilip belirtilmediği denetlendi.