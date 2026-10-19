Ticaret Bakanlığı, AB ile YYS paylaşımında son aşamaya gelindiğini açıkladı

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yetkilendirilmiş yükümlü firmalara ait sertifika ve statü bilgilerinin taraf gümrük idareleri arasında elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre firmaların, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statülerinin (YYS) Karşılıklı Tanınması Anlaşması ve gelecek dönemde imzalanması planlanan diğer karşılıklı tanıma anlaşmalarından kaynaklanan kolaylıklardan yararlanabilmeleri için sertifikalarına ilişkin bilgilerin Bakanlık tarafından anlaşmaya taraf ülkelerin gümrük idareleriyle paylaşılmasına onay vermeleri gerekiyor.

Onay işlemleri, YYS e-Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Verilen onaylar, ihtiyaç duyulması halinde aynı sistem üzerinden değiştirilebilecek.

Bu nedenle YYS'ye sahip firmaların, sistem üzerinden ilgili onay metnini doldurmaları önem taşıyor.

YYS e-Başvuru Sistemi'ne, "https://uygulama.gtb.gov.tr/YYSEBasvuru/Site/Oturum/Tanitim" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA