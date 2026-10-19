Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ticaret Bakanlığı, AB ile YYS paylaşımında son aşamaya gelindiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakanlık, Türkiye ile AB arasında YYS bilgilerinin gümrük idareleri arasında elektronik paylaşımında son aşamaya gelindiğini bildirdi. YYS sahibi firmaların kolaylıklardan yararlanması için sertifika bilgilerinin paylaşımına YYS e-Başvuru Sistemi üzerinden onay vermesi gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yetkilendirilmiş yükümlü firmalara ait sertifika ve statü bilgilerinin taraf gümrük idareleri arasında elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre firmaların, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statülerinin (YYS) Karşılıklı Tanınması Anlaşması ve gelecek dönemde imzalanması planlanan diğer karşılıklı tanıma anlaşmalarından kaynaklanan kolaylıklardan yararlanabilmeleri için sertifikalarına ilişkin bilgilerin Bakanlık tarafından anlaşmaya taraf ülkelerin gümrük idareleriyle paylaşılmasına onay vermeleri gerekiyor.

Onay işlemleri, YYS e-Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Verilen onaylar, ihtiyaç duyulması halinde aynı sistem üzerinden değiştirilebilecek.

Bu nedenle YYS'ye sahip firmaların, sistem üzerinden ilgili onay metnini doldurmaları önem taşıyor.

YYS e-Başvuru Sistemi'ne, "https://uygulama.gtb.gov.tr/YYSEBasvuru/Site/Oturum/Tanitim" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA
Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaptan Amerika da sokaklara indi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi

Türkiye bu esnafı konuşuyor! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Son hali şaşkına çevirdi
Barbara Palvin doğumdan 6 hafta sonra Victoria’s Secret podyumunda

1,5 ay önce doğum yapmıştı, podyumda göz kamaştırdı
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

Gece yarısı bir anda otoyolda belirdiler! Gerçek sonra ortaya çıktı
İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı