Haberler

Bakan Bolat: AB'ye E-Ticarette "Kolaylaştırılmış A.Tr Düzenleme Uygulaması" Devreye Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile sınır ötesi e-ticarette 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması'nı devreye aldıklarını, bu sayede ürünlerin tercihli rejimden yararlanmaya devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini belirterek, "'Kolaylaştırılmış http://A.TR Düzenleme Uygulaması' ile, ülkemizden Avrupa Birliği'ne e-ticaret yoluyla gönderilen ve http://A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin, tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile e-ticarette devreye alınan yeni uygulamaya ilişkin açıklama yaptı. Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımı daha hayata geçirdik. Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış http://A.TR Düzenleme Uygulaması' ile, ülkemizden Avrupa Birliği'ne e-ticaret yoluyla gönderilen ve http://A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin, tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık."

Bu düzenleme ile e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor,  Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyor, sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini teminat altına alıyoruz.

Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edecek; Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ihracatçımızın, üreticimizin ve girişimcimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu bilinmiyordu! Gölge lider cenazede ortaya çıktı
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler