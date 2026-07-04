Bakan Bolat: AB'ye E-Ticarette "Kolaylaştırılmış A.Tr Düzenleme Uygulaması" Devreye Alındı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile sınır ötesi e-ticarette 'Kolaylaştırılmış A.TR Düzenleme Uygulaması'nı devreye aldıklarını, bu sayede ürünlerin tercihli rejimden yararlanmaya devam edeceğini açıkladı.
(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini belirterek, "'Kolaylaştırılmış http://A.TR Düzenleme Uygulaması' ile, ülkemizden Avrupa Birliği'ne e-ticaret yoluyla gönderilen ve http://A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin, tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile e-ticarette devreye alınan yeni uygulamaya ilişkin açıklama yaptı. Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Avrupa Birliği ile sınır ötesi e-ticarette önemli bir adımı daha hayata geçirdik. Ticaret Bakanlığımızca devreye aldığımız 'Kolaylaştırılmış http://A.TR Düzenleme Uygulaması' ile, ülkemizden Avrupa Birliği'ne e-ticaret yoluyla gönderilen ve http://A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin, tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık."
Bu düzenleme ile e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyor, sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmesini teminat altına alıyoruz.
Türkiye'nin üretimini, ihracatını ve dijital ticaretteki yükselişini destekleyen her adımı kararlılıkla atmaya devam edecek; Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ihracatçımızın, üreticimizin ve girişimcimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."