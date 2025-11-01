Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevinde Ölü Bulundu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Özer, odasında asılı halde bulundu. Olay ile ilgili Tekirdağ Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Özer, yargılandığı dava kapsamında "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.