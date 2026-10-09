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Tekirdağlı balıkçılar, palamut bolluğu nedeniyle av sezonunu Karadeniz'de sürdürecek

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Tekirdağlı balıkçılar, palamut bolluğu nedeniyle av sezonunu Karadeniz'de sürdürecek
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Tekirdağlı balıkçılar, palamudun daha bol olduğu Karadeniz'de avlanmayı sürdürecek. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, faaliyetlerin kasım sonuna kadar Karadeniz'de devam edeceğini, sonrasında Tekirdağ'a dönüleceğini söyledi.

Tekirdağlı balıkçılar, av sezonunu değerlendirmek için Karadeniz'e açıldı.

Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de palamudun daha bol olması nedeniyle mesailerini orada sürdürecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun bereketli geçtiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, Tekirdağlı balıkçıların av faaliyetlerini Karadeniz'de sürdüreceğini ifade ederek, "İnşallah balıkçılık faaliyetleri kasım sonuna kadar Karadeniz'de devam edecek. Kasım ayından sonra Tekirdağ'a dönecek balıkçılarımız hamsi, istavrit, lüfer ve sardalya avlayacak. Balıkçılık faaliyetlerinin kasım ve aralık aylarına kadar sürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Büyük teknelerin Karadeniz'de mesaisini sürdüreceğini aktaran Pehlivanoğlu, küçük tekneli balıkçıların kentte avlanmaya devam edeceğini belirtti.

Balıkçı İdris Seremet de Karadeniz'de palamutun bol olduğunu belirterek, bölgede ağ atarak avlanmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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