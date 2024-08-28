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Tekirdağ'da yerli hibrit tohum üretimi ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi

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Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yerli hibrit ayçiçeği üretim çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ve bu sene 20 ilde Trakya'da üretilen yerli ayçiçeğinin 200 bin dekar alanda ekildiğini açıkladı. Yerli ayçiçeğinin performansının üreticileri sevindirdiği ve daha fazla tercih edildiği belirtildi.

Tekirdağ'da yerli hibrit tohum üretimi ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Mahallesi'nde düzenlenen "Ayçiçeği Tarla Günü'nde yaptığı konuşmada, Trakya'daki tohum şirketleri, borsalar ve üniversitelerle 2017'de yerli hibrit ayçiçeği üretim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin yerel kalkınma hamlesine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Şahin, "Kurumlarımızla birlikte çalışarak yerli ayçiçeği üretimine başladık. İlk olarak deneme ekimleri yaptık. Daha sonra farklı illere tohum gönderdik. Bu sene 20 ilde Trakya'da üretilen yerli ayçiçeği, 200 bin dekar alanda ekildi. Burada üretilen ayçiçeğinin bir çok ilde ekilmesi gurur verici." dedi.

Şahin, geçen yıl yaşanan kuraklığa rağmen yerli ayçiçeğinin performansının üreticileri sevindirdiğini, verimin iyi olmasının bu sene daha fazla tercih edilmesine neden olduğunu dile getirdi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ise tarımdaki tam bağımsızlık için yerli tohumun önemli olduğunu dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da Bakanlığın yerli ayçiçeği için sürekli çiftçilere destek olduğunu aktardı.

Çiftçi Hasan Terzioğlu da ilk defa yerli ayçiçeği ektiğini ifade ederek, "Diğer tarlalarıma göre yerli ayçiçeği tarlası daha iyi. Ben zaten milliyetçilikten yanayım. Milli olmasını istiyorum, yabancılardan da bir şeyler almayalım." dedi.

Konuşmaların ardından Şahin ve Diktaş, biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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