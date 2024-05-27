Tekirdağ'da Roman öğrencilere destek projesi başlatıldı

Tekirdağ'da başlatılan "Roman Akademisi" Projesi kapsamında gönüllü üniversiteliler, Roman öğrencilere çeşitli etkinlikler yaptırıp, derslerine yardımcı oluyor.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Roman öğrenciler için proje başlatıldı.

Bir grup üniversite öğrencisi, gönüllü olarak haftanın belirli günlerinde Roman öğrencilerle bir araya gelerek onlarla kitap okuyup, derslerine yardım ediyor. Roman öğrencilerle müzik, resim etkinlikleri de yapan üniversiteliler, öğrenciler için çeşitli eğitimler gerçekleştiriyor.

KADEM İl Temsilcisi Sümeyye Tekin, AA muhabirine projeyle gönüllü üniversitelilerin Roman öğrencilere rol model olduğunu söyledi.

Genç KADEM gönüllülerini Roman öğrencilerle mentör (yönder) olarak eşleştirdiklerini ifade eden Tekin, "Amacımız öğrencilere okul dışında etkinlik alanı oluşturmak. Çocukların burada hem sportif hem de sanatsal kurslara aktif olarak katılmasını sağlamak istedik. Ders dışında da burada üniversitelilerle yaptıkları çalışmalarla eğitim sürelerini uzatmaya çalışıyoruz. Böylece okula devamlılık da sağlanıyor." dedi.

Gönüllülerden Özlem Doğan da öğrencilere derslerinde destek olmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Her hafta öğrencilere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Doğan, "Hem ders çalışıyoruz hem kitap okuyoruz. Zaman zaman da öğrencilerle eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bizleri tanıdıkça, bölümlerimizi öğrendikçe bizi daha çok örnek alıyorlar. İleride bizi hep hatırlayacak olmaları, onların hayatına dokunmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Salih Yılmaz ise çok verimli zaman geçirdiklerini belirterek, Roman çocukların kendilerini örnek almalarının gurur verici olduğunu kaydetti.