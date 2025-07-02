Tek Motorlu Uçakla Dünya Turuna Çıkan Pilot Kaza Geçirdi

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Eskişehir'den havalanan tek motorlu uçak, Erzurum- Bayburt- Rize sınırında kaza kırıma uğradı. Pilot Mehmet Demirci ve yolcusu Hicran Kaya'ya ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1) TEK MOTORLU UÇAKLA DÜNYA TURUNA ÇIKAN PİLOT, KAZA KIRIMA UĞRADI; 2 KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

ESKİŞEHİR'den, havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Bayburt- Rize sınırında kaza kırıma uğradı. Uçakta bulunan pilot Mehmet Demirci ve Hicran Kaya'ya ulaşılmaya çalışılıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, pilot Demirci'nin dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Trabzon- Bayburt sınırında kaza kırıma uğradı. Pilot Demirci'nin, Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

'YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ'

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, "Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruzö diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti. Arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

'PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI'

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci'nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci'nin Rize'de yolcusu Hicran Kaya'yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi. Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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