TBMM’de bu hafta… Fonların tasfiyesiyle ilgili kanun teklifi Genel Kurul’da görüşülecek, Cevdet Yılmaz komisyonda 2027 bütçe teklifini sunacak

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen hafta kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin, diğer gündem maddelerinin önüne alınarak Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

TBMM bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda geçen hafta kabul edilen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin, fon payı sahiplerine yapılacak ödemeler nedeniyle, görüşülmekte olan Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin önüne alınarak Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.

Teklifle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonları ile bu fonların malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması, fon kayıp ve zararlarının sorumlulardan tahsil edilmesi ve geri kazanılan değerlerin fon pay sahiplerine ödenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Yatırımcılara, net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olanlar için bu tutara kadar, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek. Fon pay sahiplerine yapılacak ara ödeme tutarı, para piyasası niteliğindeki fonlar hariç olmak üzere, ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten bir önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan, ilgili fon pay sahibinin hesabında bulunan fon katılma paylarının toplam değerini aşamayacak. Fonun önceki gün sonu fiyatı, ihtiyaç duyulan bilgiler tasfiye ile görevli kuruluşlardan temin edilerek, ilgili güne dair yapılan değerleme ile Takasbank tarafından hesaplanan fiyat olacak.

Düzenlemeye konu olan yatırım fonlarıyla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda malvarlığı değerlerine el koyma kararı verilebilecek. Ortaya çıkan zarar veya kayıptan fonun kurucusu ve/veya yöneticisi konumundaki portföy yönetim şirketi öncelikle sorumlu tutulacak.

Teklifle, TMSF'nin kayyum olarak atanabilmesine imkan tanınıyor. TMSF, kayyum olarak atanması halinde Bankacılık Kanunu kapsamında kendisine tanınan yetkileri kullanarak söz konusu malvarlığı değerlerini dava sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek.

CEVDET YILMAZ 2027 BÜTÇESİNİ SUNACAK

TBMM'de bütçe teklifinin görüşmeleri bu hafta başlıyor. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporları Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Ekim Çarşamba saat 14.30'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak ve bakanlıklar ile kamu kurumlarının bütçe görüşmeleri bir ay sürecek.

KİT KOMİSYONU'NDA GÜNDEM

KİT Komisyonu'nda, bu hafta İller Bankası, TOKİ, Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 2023-2024 yıllarına ilişkin bilanço ve hesapları görüşülecek.

AK PARTİ GRUBU TOPLANACAK

TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak. Genellikle iki haftada bir toplanan ve ilk toplantısını önceki hafta Genel Merkez'de gerçekleştiren AK Parti Grubu çarşamba günü yapılacak. Toplantıda, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine hitap edecek.

"MEKKE ANLAŞMASI" TARTIŞMALARI

Öte yandan muhalefet tarafından eleştirilen Mekke Anlaşması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Muhalefet, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalandığı duyurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın "henüz TBMM'de onaylanmadan sahada uygulanmasının anayasaya aykırı olduğunu, Türkiye'nin Yemen savaşına sokulmak istendiğini" vurgulayarak, anlaşmanın reddedilmesi çağrısı yapıyor.

AK Partililer, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerekirse anlaşmaya ilişkin Genel Kurul'da bilgilendirme yapabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA