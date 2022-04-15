Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Alan Bazlı Ek Girdi Desteği 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 TL, Mazot ve Gübre Desteği 313 milyon 860 bin 407 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 484 bin 685 TL" dedi.