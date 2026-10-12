Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Görele'deki etkinlikte gençlerle buluştu

Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Görele'deki etkinlikte gençlerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski milli futbolcular Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Görele ilçesindeki etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Görele Gençlik Merkezince düzenlenen programda deneyimlerini aktaran ikili, gençlerin sorularını yanıtladı. Etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Eski milli futbolcular Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Görele ilçesindeki etkinlikte gençlerle bir araya geldi.
Görele Gençlik Merkezince düzenlenen programa katılan Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, gençlere deneyimlerini aktardı, soruları yanıtladı.
Etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: AA