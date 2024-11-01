Tanju Çolak Kırsal Okulları Ziyaret Etti

ESKİ milli futbolcu Tanju Çolak, bir proje kapsamında Samsun'da kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Çolak, onlara hediyeler verdi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak ve Darülaceze Vakfı'nın öncülüğünde, Bafra ilçesindeki Üçpınar, Örencik ve Neyzen Tevfik, Alaçam ilçesindeki Etyemez Alpaslan Gül İlk-Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilere moral ve motivasyon amacıyla yapılan etkinlikte, çeşitli hediyeler verildi. Programa, Vali Yardımcısı Kemal Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar da katıldı.

Etkinlikte öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Tanju Çolak, onların formalarını da imzaladı.