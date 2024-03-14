Talas Belediyesi Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda Olta Balıkçılığı Yarışması Düzenlendi

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda ilk kez olta balıkçılığı yarışması düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışmada 42 yarışmacı olta attı.

Gölet etrafına gelen balık tutkunları, süre boyunca heyecanla oltalarını bekledi.

Yarışmanın sonunca yapılan ödül töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mesire alanının yaz mevsiminde hafta sonları 9 bin kişiyi ağırladığını belirtti.

Balık tutma tutkusunu tatmin etmek üzere bir araya geldiklerini aktaran Yalçın, "İlkini başardık. İnşallah ikincisini üçüncüsünü de yaparız. İnsanların kültür, sanat ve sosyalleşmesi açısından bir hobisi olması önemli. Bir tutkusu olması önemli. Balıkçılar balık tutsun, müzikseverler müzik yapsın, spor yapmak isteyenler spor yapsın. 5 yıl önce Talas'ta böyle demiştik. Bu nedenle yarışmaya katılanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Türkiye'deki balıkçılık ve su ürünleriyle ilgili problemlerin çözümüne yönelik raporun yazım aşamasında olduğunu belirtti.

Yarışmada "en büyük balık tutma" kategorisinde Yahya Demir birinci olurken, "en çok balık tutma" kategorisinde Abdülkadir Korkmaz ipi göğüsledi.

Kadınlarda ise Ebru Yerli, Sedanur Adıyaman ve Tuğba Özbayat'a ödül verildi. Yarışmacılara plaketin yanı sıra olta hediye edildi.