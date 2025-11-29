Sürücü Belgesiz Kamyon Kullanımına Ceza: 41 Bin 866 Lira
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücü belgesi olmayan bir kişinin kamyon kullanması üzerine 41 bin 866 lira ceza kesildi. Trafik denetimleri sırasında ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde trafik denetimi yaptı.
Ekipler, Ö.K'nin kullandığı 34 HR 5612 plakalı kamyonu durdurdu.
Ehliyetinin ve aracının muayenesinin olmadığı belirlenen sürücüye 41 bin 866 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel