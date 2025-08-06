Stanford Üniversitesi 300'den Fazla Çalışanını İşten Çıkarmayı Planlıyor
ABD'de Trump yönetimi altında üniversitelerin bütçelerinde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle Stanford Üniversitesi, 300'den fazla çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Federal politika değişikliklerinin bütçeye etkisi ve 140 milyon dolarlık maliyet öne sürülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkedeki üniversitelerden bazılarının bütçelerini kısıtlama eğilimi sürerken Stanford Üniversitesi yönetiminin 300'den fazla çalışanı işten çıkaracağı iddia edildi.
ABC News'un haberine göre, Stanford Üniversitesi yöneticileri, bazı öğretim üyeleri ve personele işten çıkarmalarla ilgili mektup gönderdi.
Mektupta, federal politika değişikliklerinden dolayı bütçe açısından önemli sonuçlarla karşı karşıya olunduğu ve bu değişikliklerin Stanford'a 140 milyon dolara mal olacağı ifade edildi.
Söz konusu maliyetten dolayı, 30 Eylül'den itibaren işten çıkarmaların başlayacağı ve 363 kişinin bundan etkileneceği öne sürüldü.
Trump'ın mayısta Temsilciler Meclisi'nden geçen harcama tasarısına değinilerek, bazı üniversitelerin aldığı bağışlara yüzde 21 vergi uygulanmasının önerildiği aktarıldı.