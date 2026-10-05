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Şırnak'ta 180 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Şırnak'ta 28 Eylül-4 Ekim'de terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi. Aramalarda uyuşturucu maddeler ve 180 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Eylül-4 Ekim'de terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 14,26 gram esrar, 4,46 gram skunk, 2,05 gram sentetik uyuşturucu, 3,33 gram bonzai, 180 sentetik ecza hapı ve bong aparatı ele geçirildi, 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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