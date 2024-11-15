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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ekim Ayında 36 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ekim Ayında 36 Bin Yolcuya Hizmet Verdi
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, ekim ayında iç hatlarda 36 bin 338 yolcu taşırken, 780 uçuş gerçekleştirdi. 2024 yılının ilk 10 ayında toplam yolcu trafiği ise 365 bin 498 oldu.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ekim ayında 36 bin 338 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ekim ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 338 oldu.

İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 776, dış hatlarda 4 olmak üzere 780'e ulaştı.

Taşınan yük (Kargo, posta, bagaj trafiği) ise ekim ayında toplamda 380 ton oldu.

Havalimanının 2024 yılının ilk 10 ayında (Ocak-ekim) yolcu trafiği 365 bin 498, uçak trafiği 6 bin 808, yük trafiği ise 3 bin 689 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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