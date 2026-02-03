Enflasyon Oranları Açıklandı.

Mustafa Usta

(SİNOP) - Türkiye'nin en "yaşlı" ili Sinop'ta emekliler enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Emekli Mustafa Yener, haziran ayı öncesinde aylık enflasyonun yine düşük çıkacağını ifade ederek, "Emekliye fazla ücret vermemek için yapıyorlar bunu" dedi.

TÜİK, aylık enflasyonu Aralık 2025'te yüzde 0,89, Ocak 2026'da ise 4,84 olarak hesapladı. Memur maaşları ve emekli aylıkları, 2025'in ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınarak artırıldı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekli Mustafa Yener, enflasyon oranlarına ilişkin şunları söyledi:

"Bu hükümetin talimatı. 6'ncı aya iki ay kala 0,50'ye, 0,20'ye yine düşer. Emekliye fazla ücret vermemek için yapıyorlar bunu. İnsanlar neden mağdur ediliyor bilmiyoruz. Yemekten mi paraları yetmiyor, dağıtmaktan mı yetmiyor, bilmiyoruz. Benim emekliyim. 1996 yılında emekli oldum. 22 bin lira maaş alıyordum, daha yeni 27 bin lira oldu. Nasıl yetecek? 15 bin lira kira veriyorum, nasıl olacak? Bu emekli sokaklarda boşuna bağırmıyor, emekliyi destekleyenler de boşuna bağırmıyor."

Murat Sezer adlı kent sakini de şunları kaydetti:

"Hükümetimiz küresel sermayenin etkisi altında hareket etmektedir. Küresel sermaye, emperyalist güçlerle birlikte hepsini topladığımızda, bunların mazlum uluslara, emekçilere ve küçük esnafa herhangi bir katkı yapabilecek pozisyonları olmaz. İşçiden, emekliden yana olmayan politikalardan bize bir fayda gelmeyeceğini bilmemiz gerekir. Biz emekli olduğumuzda asgari ücretin 1,5 katını alıyorduk. Şimdi asgari ücretin altında bir maaş alıyoruz."

"Çalışmak zorundayım, yoksa evimi geçindiremem"

Kaya Baş da aralıkta düşük çıkan enflasyonun bu ay yüksek çıkmasına ilişkin, "Emekli maaşlarını düşük vermek için bunu yapıyorlar. Hükümetin her zaman yaptığı politika. Gerçekten halkın alım gücüne baktığımız zaman, alım gücü yok. Geçen sene ramazanda patronumuz 2 bin lira yardım ediyordu, 4 kilogram et alıyorduk, bu sene 2 kilogram et alabiliyoruz. Afrika ülkelerine dönebiliriz herhalde. O hale geldik. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmeli. Çünkü emekliler artık ikinci bir iş yapmadan duramıyor. Ben şu anda ikinci işi yapıyorum. Emekli maaşını 27 bin lira alıyorum şu anda. Çalışmak zorundayım, yoksa evimi geçindiremem. Kira vermediğim halde geçinemiyorum."