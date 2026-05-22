Sinop'ta gal arısı zararlısıyla mücadele için 2 bin 500 avcı böcek doğaya salındı

Sinop'ta kestane ağaçlarına zarar veren gal arısıyla biyolojik mücadele kapsamında 2 bin 500 avcı böcek doğaya bırakıldı. Vali Özarslan, bu yöntemle kestane ve kestane balı üretiminin artacağını belirtti.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'ta, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısıyla mücadele için doğaya 2 bin 500 avcı böcek bırakıldı.

Kentte ilk kez 2021 yılında Türkeli ilçesinde görülmeye başlanan, daha sonra bölgenin tamamındaki kestane ağaçlarına yayılan gal arısı zararlısıyla mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Sinop Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen "torymus sinensis" isimli 2 bin 500 avcı böcek, kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Erfelek ilçesine bağlı Kirazlık köyünde doğaya salındı.

Böcek salım programına katılan Vali Mustafa Özarslan, gal arısı zararlısına karşı başlattıkları biyolojik mücadelenin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Yapılacak mücadele sonunda kestane ve kestane balı üretiminde yükseliş elde edileceğine inandığını vurgulayan Özarslan, "Kısa sürede kestane meyvemizin üretiminde yükseklik, paralel şekilde kestane balı üretiminin artmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu mücadele halkımızın, çiftimizin refahının da artmasına önayak olacaktır." dedi.

Vali Özarslan, konuşmasının ardından Sinop Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle doğaya avcı böcek salımı gerçekleştirdi.

Kentte bu yıl sonuna kadar 8 bin avcı böceğin daha doğaya salınması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
